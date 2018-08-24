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Denizlispor'un kupaları saksı oldu!

Türk futbolunun köklü ekiplerinden olan ve bu sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un geçmişte elde ettiği 10'a yakın kupanın bir vatandaş tarafından fesleğen saksısı olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, çöpe atıldıktan sonra vatandaşın evine götürerek saksı olarak kullandığı belirlenen kupaların, yeniden Denizlispor müzesine kazandırılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi

24 Ağustos 2018 Cuma, 17:07:27 | Güncelleme:

AA'da yer alan habere göre Denizli 1. Amatör Ligi ekiplerinden Akkonakspor'un yönetim kurulu üyesi Hakan Karaca yaptığı açıklamada, akrabası Hüseyin Yılmaz'ın Babadağ ilçesi Karaçöpler Yaylası'ndaki evine bayramlaşma için gittiğini, bu evde Denizlispor'a ait 10'a yakın kupa gördüğünü belirtti.

Bazılarının saksı olarak kullanıldığını görmesi üzerine kupaları incelediğini ve çok şaşırdığını anlatan Karaca, 10'a yakın kupa arasında 1982 - 83 Türkiye 2. Lig B Grubu birinciliği, Türkiye 2. Ligi Yükselme Grubu ikinciliği, 1993-1994 2. Lig 3. Grup birinciliklerinin de bulunduğunu anlattı.

Akrabası Hüseyin Yılmaz'ın Honaz'da bir işletme çalışanının iki çuval kupayı çöpe attığını gördüğünü, çöpten çıkardığı kupaları alarak evine götürdüğünü söylediğini aktaran Karaca, Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla'yı aradığını ve kupaları koruma altına aldığını kaydetti.

Karaca, fesleğen ekilen kupaların ön temizliğini yaptığını, inceleme için kulübe teslim edeceğini de aktardı.

ATİLLA: GEÇMİŞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, çöpe atıldıktan sonra vatandaşın evine götürerek saksı olarak kullandığı belirlenen kupaların, yeniden Denizlispor müzesine kazandırılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Yaşanan durumun kendilerine acı verdiğini dile getiren Atilla, farklı dönemlerde kazanılan kupaların bu halde olmasının sorumlularının ortaya çıkarılması için çalışma başlattıklarını kayderek, şunları söyledi:

"Bu kupalar Denizlispor için paha biçilemez değerlerdir. Geçmişimize sahip çıkacağız. Taraftarımız rahat olsun. Pazartesi günü kupalar teslim alınacak. Sorumlusu kimse gereken işlem yapılacak. Kupalar da temizliği, tamiratı yapılarak Denizlispor müzesine kaldırılacak."

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Yorumlar 1
  • Misafir 3 dakika önce
    Fenerin ahı tuttu, kulüp bir daha kendini toparlayamadı.
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