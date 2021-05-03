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Denizlispor'un Süper Lig macerası kısa sürdü

Süper Lig'e 2019 yılında, 9 senelik hasretin ardından yükselen Yukatel Denizlispor, yalnız 2 sezonda yeniden 1'inci Lig'e döndü

Denizlispor'un Süper Lig macerası kısa sürdü
DHA

Geçen sezon yıllar sonra yer aldığı Süper Lig'i 35 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Denizlispor, bu sezon ise lig başından beri yaşadığı maddi krizlerle acı sondan kaçamadı. Kulüpteki mali sıkıntı nedeniyle birçok yabancı futbolcunun sezon içinde tek taraflı fesih yapıp ayrıldığı, puan istikrarı gelmeyince 5 farklı teknik direktörün görev yaptığı Denizlispor, bir türlü düşme hattından kurtulamadı. Aylardır puan tablosunda son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, evinde Çaykur Rizespor'a da 1-0 yenilince 28 puanda kalıp bitime 3 maç kala kurtuluş umutlarını tüketti. Denizlispor'un Süper Lig döneminde artan ağır borç yükü yeni sezon öncesi camiayı endişelendiriyor.

FUTBOLCULAR KIZDIRDI

Denizlispor'un 1-0'lık mağlubiyetle ligde kalma umutlarını kaybettiği Çaykur Rizespor maçının ardından bazı futbolcular gözyaşı dökerken, bazı isimlerin ise sahayı gülerek terketmesi taraftarın tepkisi çekti. Taraftarlar, sosyal medyada bu anların fotoğraflarını paylaşıp özellikle Sakıb, Mustafa Yumlu ve Sagal'a tepki gösterdi. Taraftarlar 1'inci Lig döneminden beri kulübü yönetip Süper Lig için daha önce ilk 5 hedefi koyan Başkan Ali Çetin'in fotoğraflarını ise, "Kayıp aranıyor" yazısıyla paylaştı. Denizlispor'un yabancı futbolcularından Bakalorz ise, "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Çok fazla sorun var, detay veremem" açıklamasını yaptı. Rakip Rizespor'u çalıştıran Denizli'nin geçen sezonki teknik patronu Bülent Uygun da, "Cenaze evinde düğün olmaz" deyip maç sonrası futbolcularının sevinmesine izin vermedi.

EFSANELER YASTA

Denizlispor'un eski futbolcuları, takımın küme düşmesi sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Kulübün efsanesi olup takımda teknik direktör olarak da görev yapan, halen 1'inci Lig'de Balıkesirspor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, yeşil-siyahlıların logosuyla birlikte, "Şahıslar gelip geçicidir. Sen yıkılmazsın koca çınarım, en kısa zamanda layık olduğun yere gelirsin" mesajını paylaştı. Burak Akyıldız ise futbolcuların maç sonrası gülme görüntülerine yorum yapıp, "Bizler Denizlispor'u ligde tutarken her galibiyetten sonra ağladık. Çünkü hepimizin düşüncesi tekti. Bugünkü görüntüye çok üzüldüm. Her ne kadar yönetim tarafından sıkıntılar çekilmişse de sahadan böyle ayrılma hakkınız yok" ifadelerini kullandı.

ALİ TANDOĞAN: 40 GÜNDÜR ANTRENMAN YAPMAYAN VAR

Denizlispor'da Robert Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak ve Hakan Kutlu'dan sonra bu sezonki 5'inci teknik direktör olarak görev gelen kulübün efsanelerinden Ali Tandoğan, çok üzgün olduğunu söyledi. Tandoğan, "40 gündür antrenmanlara çıkamayan futbolcularımız var. Takım ve futbolcular mental olarak yorgun. Kısa sürede geldik ve takımı toparlamaya çalıştık ama olmadı. Bizden önce yapılan hataların sonucu olarak böyle üzücü bir sonuç. Denizlispor için elimizden geleni yapmaya çalıştık ve bundan sonrada yapacağız. Zor zamanda Denizlispor'un yanında olduk" açıklamasını yaptı.

FUTBOLDA DÜŞTÜ BASKETTE ÇIKTI

Denizli, futbolda Süper Lig'den düşerken basketbolda tarihte ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Hafta sonu cumartesi günü Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in Türkiye Basketbol Ligi'nden ilk kez Süper Lig'e çıkmasına sevinen şehir, 1 gün sonra Denizlispor'a üzüldü.

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