Sezona Robert Prosinecki yönetiminde giren, alınan olumsuz sonuçlar nedeniyle deneyimli teknik direktörle yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, son 3 karşılaşmaya kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde çıkmıştı. Bu 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan yeşil siyahlı ekip, takımın başına tecrübeli bir teknik direktör getirmek için çalışmalara başladı. Yalçın Koşukavak ile masaya oturan Denizlispor yönetimi, deneyimli teknik direktör ile anlaşmaya vardı. Koşukavak´ın yarın kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Altay´ı çalıştıran Koşukavak'ın bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılmıştı.