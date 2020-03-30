Daha önce kendisine ödeme yapılmaması nedeniyle iki kez Denizli temsilcisinden ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez koronavirüs salgını nedeniyle ülkeyi gizlice terk etti. Barrow´un bu hareketi sonrası Denizlispor yönetimi de futbolcuyu defterden sildi. Gambliyalı oyuncunun Türkiye´ye dönse bile affedilmeyeceği belirtildi.

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