Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol 1. Lig
ABONE OL

Denizlispor’da Mesut Bakkal dönemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı

Denizlispor’da Mesut Bakkal dönemi sona erdi
İHA

Altaş Denizlispor'da ardı ardına gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yolar ayrıldı.

Altaş Denizlispor Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

''BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞEREK BİR DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİR OLDUK''

Şimdiye kadar kendisine veren herkese teşekkürlerini sunan Bakkal, “Bugüne kadar kulübümüzün menfaatleri neyi gerektiriyorsa hep o doğrultuda kararlar aldım. Geldiğimiz noktada, Başkanımızla görüşerek bir değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Karşılıklı anlaşarak ve helalleşerek yollarımızı ayırma kararı aldık. Denizlispor benim yuvam, burada olup olmamak bunu değiştirmez. Bugüne kadar bana büyük destek veren başkanımıza, yönetim kuruluna, futbolculara, çalışanlara, basın mensuplarına ve vefakar Denizlispor taraftarlarına teşekkür ederim. Bugünlerin geride kalacağına olan inancımı tekrar ediyor, Denizlispor'umuza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sert sözler! "Maça tetikçi yolladılar" - Güncel Galatasaray haberleri
FUTBOL "Maça tetikçi yolladılar!"
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sözleşme yanıtı: Önce şampiyonluk sonra imza!
FUTBOL Önce şampiyonluk sonra imza!
Galatasaray-Alanyaspor yazar yorumları
FUTBOL "G.Saray'ı yarışta istemiyorlar"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray açıklaması!
FUTBOL Çebi'den G.Saray açıklaması!
Galatasaray Alanyaspor maçında Ali Palabıyık'ın kararları doğru mu? Deniz Çoban yorumladı... - Galatasaray haberleri
FUTBOL Palabıyık'ın kararları doğru mu?
Rıdvan Dilmen, Galatasaray - Alanyaspor maçını yorumladı
FUTBOL Hakem kararları için flaş yorum!
Mbappe'nin maaşı dudak uçuklattı! PSG servet ödüyor!
FUTBOL Maaşı dudak uçuklattı!
Boca Juniors'ı, River Plate şampiyon yaptı!
FUTBOL Böylesi görülmedi! Ezeli rakibi...
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan olay paylaşım: "Hırsız Ali Palabıyık!"
FUTBOL Okan Buruk'un eşinden olay paylaşım!
Sivasspor, CFR Cluj maçının hazırlıklarına başladı
FUTBOL Sivasspor, Cluj maçının hazırlıklarına başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.