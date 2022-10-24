İHA

Altaş Denizlispor'da ardı ardına gelen kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşılarak yolar ayrıldı.

Altaş Denizlispor Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

''BAŞKANIMIZLA GÖRÜŞEREK BİR DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ OLDUĞU KONUSUNDA HEMFİKİR OLDUK''

Şimdiye kadar kendisine veren herkese teşekkürlerini sunan Bakkal, “Bugüne kadar kulübümüzün menfaatleri neyi gerektiriyorsa hep o doğrultuda kararlar aldım. Geldiğimiz noktada, Başkanımızla görüşerek bir değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Karşılıklı anlaşarak ve helalleşerek yollarımızı ayırma kararı aldık. Denizlispor benim yuvam, burada olup olmamak bunu değiştirmez. Bugüne kadar bana büyük destek veren başkanımıza, yönetim kuruluna, futbolculara, çalışanlara, basın mensuplarına ve vefakar Denizlispor taraftarlarına teşekkür ederim. Bugünlerin geride kalacağına olan inancımı tekrar ediyor, Denizlispor'umuza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.