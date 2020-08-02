Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sağ kanat transferi için Galatasaray´da forma giyen Jesse Sekidika´yı gündemine aldı. Yeni sezonda iyi bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Denizlispor´un Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray´ın Sekidika´nın daha fazla forma giyebilmesi için bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi. Galatasaray´ın devre arası transfer döneminde Eskişehirspor´dan kadrosuna kattığı Sekidika, Süper Lig´de 6 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi.