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"Denizsiz kentin erken gelen martıları" atlı kızakla taşınan yemle ödüllendirildi

Denizi bulunmayan Ardahan ve Kars sınırında yer alan ve soğuk hava nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne bu yıl erken gelen martılar, yiyecek bulamayınca doğa koruma görevlilerinin atlı kızaklarla taşıdığı yemlerle beslendi.

AA

Kışın üzerinde "Eskimo" usulü balık avcılığı ile atlı kızakla gezinti yapılan doğa harikası Çıldır Gölü'nden sonbaharda göç eden martılar bu yıl bölgeye erken geldi.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyü mevkiinde yazın konakladıkları adalar bölgesine gelen martılar, gölün üzerinin halen tamamen buz ve karla kaplı olması sebebiyle yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Bu nedenle "denizsiz kentin misafirleri"nin aç kalmaması için Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri koordinesinde martılar için yemleme çalışması yapıldı.

Hazırlanan yemleri koydukları araçlarla Akçakale köyüne gelen doğa koruma görevlileri, atlı kızaklarla gölün adalar bölgesine taşıdıkları yemleri doğaya bıraktı.

Martılar, yemlerin dağıtımı sırasında havalanarak alanı şenlendirdi.

Kışın tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yazın doğal güzelliği ve bünyesinde barındırdığı kuşlarla renkleniyor.

Yemleme çalışması yapan ekibin sorumlusu olan Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Fatoş Okulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nün kendileri için önemli bir yer olduğunu, bu nedenle alanda çalışma yaptıklarını söyledi.

- Martılar, yem bulmakta güçlük çekiyor

Martıların gelişini haber alır almaz alanda çalışma yaptıklarını anlatan Okulu, "Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne çok sayıda martının geldiğini tespit ettik. Alana taşıdığımız yemlerle bu yıl erken gelen martıların yemlenmesini sağladık. Çünkü göldeki buzlar henüz çözülmemiş. Dolayısıyla bu kuşların bizim desteğimize ihtiyacı var. Yem bulmakta güçlük çekiyorlar. Kuşlarımızın aç kalmaması için çalışmamız sürecek." ifadelerini kullandı.

Göldeki buzların çözülmesine kadar yemleme çalışmasını sürdüreceklerini dile getiren Okulu, kendilerine haber veren duyarlı vatandaşlara da teşekkür etti.

- Yemlemedeki amaç, Çıldır Gölü'nün doğal yapısını korumak

Görevlilere atlı kızağıyla yemlerin taşınmasında yardımcı olan vatandaşlardan Kurtuluş Kılıç da kuşların birkaç gündür bölgeye gelmeye başladığını anlattı.

Kılıç, "Martılar birkaç gündür gelmeye başladı, her geçen gün sayıları arttı. Biz de hemen ilgililere haber verdik, gelip yemleme yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlar yemleme yaparken biz de onlara yardımcı olduk. Amacımız Çıldır Gölü'nün doğal yapısı ve güzelliğini korumaktır." dedi.

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