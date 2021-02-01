Hollanda Milli Takımı ve Arsenal Kulübünün unutulmaz isimlerinden Bergkamp'ın oğlu, babasının kariyerindeki gibi İngiltere'nin yolunu tuttu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Mitchel Bergkamp ile uzatma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzalandı.

Altyapısından yetiştiği ve son olarak 21 yaş altı takımında oynadığı Hollanda İkinci Ligi ekibi Almere'den ayrıldığı 2020 yazından beri kulüpsüz olan Bergkamp'ın, Watford 23 Yaş Altı Takımı kadrosuna alınacağı belirtildi.