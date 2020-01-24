İHA

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD),fuarda bu yıl ikinci kez Türk pavyonu kuracak. 33 firmanın katılacağı dev organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetleri ile ikili görüşmeler yapılacak. DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, “Sektörümüzün 2023 yerli üretim hedefi yüzde 30. İhracatın yolu bu fuarlardan geçiyor” dedi.

2023'TE YERLİ ÜRETİM HEDEFİ YÜZDE 30

Erkan Uçar, daha fazla ihracat ve daha fazla yerli üretim için yurt dışı fuarların kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Uçar, “Dubai’de geçen yıl ilk kez kurduğumuz Türk pavyonu sektörümüz için milat oldu. Bu yıl bu alana katılım tam iki katına çıktı. Şu anda yerli üretim oranımız yüzde 20 seviyelerinde. 2023’te bu oranı en az yüzde 30 seviyelerine çıkarma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmamız için yurt dışı fuarlara daha fazla önem vermemiz gerekiyor” dedi.

Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dubai, bölge ülkelere ihracat gerçekleştirmenin çıkış kapısı. Bu yıl 33 firma ile katılım gerçekleştireceğiz. 2021’de en az 45 firmamızla burada boy göstermeliyiz. Türk dental sektörü son yıllarda gerçekleştirdiği ivme ile kalite ve fiyat politikası açısından Avrupa ile yarışacak düzeye geldi. Artık farkımızı pazarlama ve sergileme zamanı”