Karşılaşmanın ilk setinde Fenerbahçe Opet, blok ve manşet problemi yaşadı. Brazilya ekibi, Carolina'nın etkili oyunu sonucunda teknik molaya 12-9 üstün girdi. Sarı-lacivertli ekip, Lazareva ve Federovtseva'nın performansıyla oyunda dengeyi sağladı ancak karşılıklı sayıların ardından Dentil Praia, seti 25-22 kazandı.

Brezilya ekibi ikinci setin teknik molasına 12-8 önde girdi. Molanın ardından Naz, Lazareva ve Federovtseva ile oyunda kalan Fenerbahçe, 16-16'da eşitliği sağladı. Sarı-laciverti ekip, karşılıklı sayıların ardından seti 25-23 kazanarak setlerde skoru 1-1'de eşitledi.

Fenerbahçe Opet, iyi oyununu 3. sette de devam ettirdi. Popovic, Lazareva ve Federovtseva ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, teknik molaya 12-7 önde girdi. Naz'ın etkili pasları ve kaptan Eda Erdem'in kritik bloklarıyla sayılar üreten Fenerbahçe Opet, setlerde 2-1 öne geçti.

Brezilya temsilcisi, 4. sette teknik molaya 12-10 önde girdi. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip Lazareva ve Federovtseva ile sonuca giderek seti 25-21 kazandı ve sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Organizasyonda 2010 yılında şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Opet, A Grubundaki ilk maçında İtalya'dan Imoco Volley'e 3-0 kaybetmişti.

Şampiyonada yarın saat 15.00'te Imoco Volley-Dentil Praia ve 18.30'da Minas-VakıfBank karşılaşmaları oynanacak.

Grup maçları sonucunda ilk iki sırayı alan takımlar 18 Aralık Cumartesi yarı finalde mücadele edecek.

Şampiyonanın üçüncülük ve final maçı, 19 Aralık Pazar günü oynanacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), David Fernandez Fuentes (İspanya)

Dentil Praia: Claudia, Buijs, Carolina, Brayelin Martinez, Clemente, Jineiry Mertinez (Suelen Pinto, Ariane Pinto, Vanessa, Batista,Tainara, Malinverno)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Federovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Menezes, Dicle Nur Babat, Buse Unal)

Setler: 25-22, 23-25, 18-25, 21-25

Süre: 104 dakika (26, 28, 24, 26)