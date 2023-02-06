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Deplasman fobisi Trabzonspor'u şampiyonluk yarışından uzaklaştırdı.

Spor Toto Süper Lig'de, deplasman fobisi yaşayan Trabzonspor, şampiyonluk yarışından uzaklaştı. Dış sahada mağlubiyet sayısını 6'ya çıkaran bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 maçını kazanamadı.

Deplasman fobisi Trabzonspor'u şampiyonluk yarışından uzaklaştırdı.
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkardı. Şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda kazanmakta güçlük çekiyor. Dış sahadaki mağlubiyet sayısını 6'ya çıkaran bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı son 4 maçı kazanamadı.

DEPLASMANDA 22 PUAN KAYIP

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü. Deplasmanda 11 puan toplayan bordo-mavililer dış saha sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

GEÇEN SEZON LİDERDİ

Bu sezon deplasman fobisi yaşayan Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon söz konusu haftalarda dış sahada oynadığı maçlarda lider konumunda yer aldı. Bordo-mavililer, oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gördü. 26 puan ile dış saha sıralamasında ilk sırada yer almıştı.

38 PUANIN 27'Sİ EVİNDE

Trabzonspor, bu sezon elde ettiği 38 puan 27'sini taraftarı önünde oynadığı maçlarda elde elde etti. Evinde huzur bulan bordo-mavililer dış sahada ise adeta kabus yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmandaki son galibiyetini 8. haftada Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek elde eden Trabzonspor, 129 gündür deplasmanda galibiyet alamıyor.

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