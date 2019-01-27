Tekke Mahallesi'nde Sabahattin Poyraz'a ait saman deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 12 itfaiye aracı, 30 personel ve 3 iş makinesiyle alevlere müdahale edildi.



Yangın, 4 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü.

Depoda bulunan 5 bin saman balyasının tamamen yandığı ve yaklaşık 100 bin liralık hasarın oluştuğu belirtildi.



