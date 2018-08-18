Deportes Iquique - Colo_Colo maçı heyecanı

Deportes Iquique ve Colo_Colo, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Deportes Iquique 18 puanla 12. sırada, Colo_Colo 33 puanla 5. sırada bulunuyor. Deportes Iquique, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Colo_Colo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 561 kodlu maçı oynayanlar; Deportes Iquique galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.20, Colo_Colo galibiyet oranı 1.95. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Deportes Iquique son hafta oynanan O Higgins maçında 0-1 yenildi.

Colo_Colo ise Union Espanola maçında 5-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Deportes Iquique, 8 gol attı ve 13 gol yedi.

Colo_Colo, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Colo_Colo 11 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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