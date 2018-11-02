Deportes Iquique - Huachipato maçı rakamları

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Deportes Iquique, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Huachipato takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Deportes Iquique 28 puanla 13. sırada, Huachipato 39 puanla 6. sırada bulunuyor. Deportes Iquique son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Huachipato, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 301. İddaa'da Deportes Iquique kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Huachipato kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Deportes Iquique önceki hafta Deportes Temuco mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Huachipato, Santiago Wanderers karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Deportes Iquique, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 18 gol yedi.

Huachipato, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Huachipato 21 kez gol sevinci yaşadı, 18 kez topu ağlarında gördü.

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