Deportes Temuco - Antofagasta maç önü

Şili Premier Lig maçında Deportes Temuco ile Antofagasta, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Maç öncesi Deportes Temuco 12 puanla 13. sırada, Antofagasta 26 puanla 5. sırada bulunuyor. Deportes Temuco son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Antofagasta son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 299 kodlu maçı oynayanlar; Deportes Temuco galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Antofagasta galibiyet oranı 2.50. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Deportes Temuco son haftadaki Antofagasta müsabasında 1-0 kazandı.

Antofagasta ise Deportes Temuco karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Deportes Temuco, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 12 gol yedi.

Antofagasta ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Antofagasta, 11 gol atarken 11 gol yedi.

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