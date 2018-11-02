Deportes Temuco - Audax Italiano maçı ne zaman?

Deportes Temuco ve Audax Italiano, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 22 puanlı Deportes Temuco 16. sırada bulunuyor, Audax Italiano 31 puana sahip ve 10. sırada. Deportes Temuco, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Audax Italiano, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 394 kodlu maçı oynayanlar; Deportes Temuco galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Audax Italiano galibiyet oranı 2.50. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Deportes Temuco son haftadaki Deportes Iquique müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Audax Italiano ise Union Espanola karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Deportes Temuco, 12 gol attı ve 21 gol yedi.

Audax Italiano ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Audax Italiano, 11 gol atarken 17 gol yedi.

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