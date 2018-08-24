Deportes Temuco - CD Everton maçı öncesi rakamlar

Şili Premier Lig maçında Deportes Temuco ile CD Everton, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Deportes Temuco 21 puanla 13. sırada, CD Everton 14 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Deportes Temuco, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. CD Everton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 421 kodlu maçı oynayanlar; Deportes Temuco galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, CD Everton galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Deportes Temuco önceki hafta Antofagasta mücadelesinde 1-0 kazandı.

CD Everton ise Huachipato karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Deportes Temuco, 10 gol attı ve 13 gol yedi.

CD Everton, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CD Everton 8 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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