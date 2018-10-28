Deportes Temuco - Curico Unido maç önü

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Deportes Temuco, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Curico Unido takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi Deportes Temuco 22 puanla 16. sırada, Curico Unido 28 puanla 12. sırada bulunuyor. Deportes Temuco son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. Curico Unido, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 594 kodlu maçı oynayanlar; Deportes Temuco galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Curico Unido galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Deportes Temuco son haftadaki Barnechea müsabasında 2-4 kazandı.

Curico Unido ise Concepcion karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Deportes Temuco, 11 gol attı ve 19 gol yedi.

Curico Unido, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Curico Unido, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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