Deportes Tolima - Medellin maçı heyecanı

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Deportes Tolima, 16 Eylül 2018 Pazar günü Medellin takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 04:00. Deportes Tolima 19 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Medellin 13 puanda ve 9. sırada. Deportes Tolima son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Medellin, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 551 kodlu maçı oynayanlar; Deportes Tolima galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Medellin galibiyet oranı 0.00.

Deportes Tolima önceki hafta Medellin mücadelesinde 1-0 yenildi.

Medellin, Deportes Tolima karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Deportes Tolima, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

Medellin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Medellin, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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