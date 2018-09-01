Deportivo Alaves - Espanyol maçı ne zaman?

İspanya Primera Lig maçında Deportivo Alaves ile Espanyol, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:15. 1 puanlı Deportivo Alaves 17. sırada bulunuyor, Espanyol 4 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Deportivo Alaves, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Espanyol, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 140 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Alaves galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 2.70, Espanyol galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Deportivo Alaves önceki hafta Getafe mücadelesinde 4-1 yenildi.

Espanyol ise Valencia karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Deportivo Alaves, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Espanyol, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Espanyol, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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