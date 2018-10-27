Deportivo Alaves - Villarreal maçı ne zaman?

İspanya Primera Lig maçında Deportivo Alaves ile Villarreal, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:30. Maç öncesi Deportivo Alaves 17 puanla 3. sırada, Villarreal 9 puanla 16. sırada bulunuyor. Deportivo Alaves son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Villarreal son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 190. İddaa'da Deportivo Alaves kazanır 2.50, berabere biter 3.00, Villarreal kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Deportivo Alaves son hafta oynanan Getafe maçında 4-1 yenildi.

Villarreal, Athletic Bilbao karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Alaves, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Villarreal, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Villarreal, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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