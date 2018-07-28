Deportivo Cali - Atletico Huila karşılaşma önü

Deportivo Cali ve Atletico Huila, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:30. Maç öncesi Deportivo Cali 1 puanla 8. sırada, Atletico Huila 1 puanla 11. sırada bulunuyor. Deportivo Cali, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Atletico Huila, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 407. İddaa'da Deportivo Cali kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Atletico Huila kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Cali son hafta oynanan Millonarios maçında 1-1 berabere kaldı.

Atletico Huila ise Expreso Rojo maçında 0-1 kazandı.

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