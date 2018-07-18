Deportivo Cali - Bolivar maçı rakamları

Copa Sudamericana 2.Tur heyecanı devam ediyor. Deportivo Cali, 19 Temmuz 2018 Perşembe günü Bolivar takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:45. Deportivo Cali son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Bolivar, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 525 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Cali galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Bolivar galibiyet oranı 0.00.

Deportivo Cali son haftadaki Boca Juniors müsabasında 6-2 yenildi.

Bolivar ise Racing Club karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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