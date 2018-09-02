Deportivo Cali - Junior maç önü

Deportivo Cali ve Junior, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi Deportivo Cali 9 puanla 9. sırada, Junior 13 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Deportivo Cali, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Junior, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 781 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Cali kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.90, Junior sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler.

Deportivo Cali önceki hafta Junior mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Junior ise Deportivo Cali maçında 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Cali, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 2 gol yedi.

Junior, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Junior, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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