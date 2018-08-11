Deportivo Cali - Medellin rakamlar

Deportivo Cali ve Medellin, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:00. Maç öncesi Deportivo Cali 5 puanla 8. sırada, Medellin 7 puanla 3. sırada bulunuyor. Deportivo Cali, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Medellin, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 586. İddaa'da Deportivo Cali kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Medellin kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Cali son hafta oynanan Medellin maçında 2-2 berabere kaldı.

Medellin ise Deportivo Cali karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Deportivo Cali, 1 gol attı ve 0 gol yedi.

Medellin, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Medellin 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ