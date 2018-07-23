Deportivo Capiata - Libertad karşılaşma önü

Deportivo Capiata ve Libertad, 24 Temmuz 2018 Salı günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:00. Ev sahibi Deportivo Capiata, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Libertad, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 492 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Capiata kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Libertad sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Capiata son haftadaki Independiente müsabasında 3-1 yenildi.

Libertad ise General Diaz karşılaşmasında 0-2 kazandı.

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