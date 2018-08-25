Deportivo Municipal - Sport Huancayo rakamlar

Peru Premier Lig Apertura maçında Deportivo Municipal ile Sport Huancayo, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:00. Maç öncesi Deportivo Municipal 21 puanla 5. sırada, Sport Huancayo 18 puanla 11. sırada bulunuyor. Deportivo Municipal, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sport Huancayo son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 484 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Municipal galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Sport Huancayo galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Deportivo Municipal önceki hafta Sport Huancayo mücadelesinde 2-3 yenildi.

Sport Huancayo, Real Atletico Garcilaso karşılaşmaında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Deportivo Municipal, 14 gol attı ve 3 gol yedi.

Sport Huancayo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sport Huancayo, 8 gol atarken 7 gol yedi.

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