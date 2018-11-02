Deportivo Municipal - Universidad San Martin rakamlar

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Deportivo Municipal, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Universidad San Martin takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:00. Deportivo Municipal 14 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Universidad San Martin 20 puanda ve 3. sırada. Deportivo Municipal son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Universidad San Martin, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 416 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Municipal kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Universidad San Martin sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Municipal son hafta oynanan Inti Gas Ayacucho maçında 2-0 kazandı.

Universidad San Martin ise Real Atletico Garcilaso maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Deportivo Municipal, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Universidad San Martin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Universidad San Martin, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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