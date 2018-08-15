Deportivo Municipal - Universitario maç önü

Deportivo Municipal ve Universitario, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi Deportivo Municipal 18 puanla 7. sırada, Universitario 12 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Deportivo Municipal, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Universitario, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 554 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Municipal kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Universitario sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Deportivo Municipal önceki hafta Universitario mücadelesinde 3-5 yenildi.

Universitario ise Deportivo Municipal maçında 3-5 kazandı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Deportivo Municipal, 14 gol attı ve 1 gol yedi.

Universitario, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Universitario, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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