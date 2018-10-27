Deportivo Municipal - UTC Cajamarca maçı heyecanı

Deportivo Municipal ve UTC Cajamarca, 28 Ekim 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. 14 puanlı Deportivo Municipal 6. sırada bulunuyor, UTC Cajamarca 9 puana sahip ve 14. sırada. Deportivo Municipal, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. UTC Cajamarca, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 531 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Municipal galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, UTC Cajamarca galibiyet oranı 0.00.

Deportivo Municipal önceki hafta Inti Gas Ayacucho mücadelesinde 2-0 kazandı.

UTC Cajamarca ise Alianza Atletico maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, alan Deportivo Municipal, 3 gol attı ve 0 gol yedi.

UTC Cajamarca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. UTC Cajamarca, 2 gol atarken 5 gol yedi.

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