Deportivo Pasto - Atletico Nacional maçı rakamları

Deportivo Pasto ve Atletico Nacional, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü Kolombiya Primera A Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 01:30. Maç öncesi Deportivo Pasto 6 puanla 16. sırada, Atletico Nacional 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Deportivo Pasto, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Atletico Nacional, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 569. İddaa'da Deportivo Pasto kazanır 3.00, berabere biter 2.90, Atletico Nacional kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Pasto önceki hafta Junior mücadelesinde 1-0 yenildi.

Atletico Nacional, Medellin karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Deportivo Pasto, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Atletico Nacional, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Atletico Nacional, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ