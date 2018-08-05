Deportivo Pasto - Once Caldas maçı istatistikleri

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Deportivo Pasto, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Once Caldas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:30. Deportivo Pasto son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Once Caldas son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 586. İddaa'da Deportivo Pasto kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Once Caldas kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Pasto son hafta oynanan Junior maçında 1-0 yenildi.

Once Caldas ise Cortulua Tulua maçında 2-1 kazandı.

Deportivo Pasto, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Deportivo Pasto, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Once Caldas, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Once Caldas 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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