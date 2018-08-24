Deportivo Rionegro - Envigado maç önü

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Deportivo Rionegro, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Envigado takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Ev sahibi Deportivo Rionegro, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Envigado, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 447 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportivo Rionegro kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.60, Envigado sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler.

Deportivo Rionegro önceki hafta Once Caldas mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Envigado ise Itagüi Ditaires maçında 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Rionegro, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Envigado, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Envigado 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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