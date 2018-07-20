Deportivo Santani - 3 de Febrero karşılaşma önü

Deportivo Santani ve 3 de Febrero, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:30. Deportivo Santani son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. 3 de Febrero, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 305. İddaa'da Deportivo Santani kazanır 0.00, berabere biter 0.00, 3 de Febrero kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Santani önceki hafta Olimpia mücadelesinde 1-5 yenildi.

3 de Febrero ise Sol de America karşılaşmasında 4-1 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ