Deportivo Tepic - Atlas karşılaşma önü

Meksika Kupa MX Apertura Grup 6 heyecanı devam ediyor. Deportivo Tepic, 14 Eylül 2018 Cuma günü Atlas takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. Deportivo Tepic 3 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Atlas 4 puanda ve 2. sırada. Deportivo Tepic son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Atlas, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 527. İddaa'da Deportivo Tepic kazanır 2.20, berabere biter 2.90, Atlas kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Deportivo Tepic önceki hafta Murcielagos mücadelesinde 0-2 kazandı.

Atlas ise Club Tijuana maçında 4-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Deportivo Tepic, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Atlas ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Atlas, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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