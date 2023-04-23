Deprem bölgesi çocuklarına özel şenlik

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Kahramanmaraş’ta Karacasu konteyner kentinde, Hatay’da KYK kız öğrenci yurdunda, Adıyaman’da Mansur Yardımcı Stadı’nda, Malatya’da ise Malet konteyner kentinde gerçekleştirilen Koç Çocuk Şenlikleri’ne 3 binden fazla çocuk katıldı.

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERİLDİ

Şenliklerde görev alan Koç Topluluğu gönüllüleri, etkinliklerden önce çocuklarla iletişim konusunda uzman psikologlardan eğitim alırken; etkinlik programı da pedagogların tavsiyeleri ile oluşturuldu. Futbol ve basketbol gibi spor aktivitelerinin yanı sıra, yüz boyama, çamur eller atölyesi, drama atölyesi, top havuzu ve oryantiring (yön bulma) parkuru gibi etkinliklerin düzenlendiği şenliklerde çocuklar keyifli vakit geçirdi. Topluluk şirketlerinin ve çalışanlarının katkıları ile hazırlanan hediyeler de çocuklara armağan edildi.

KONTEYNER KENTLER İNŞA EDİYOR

Depremden etkilenen illerde ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak için ilk günden itibaren Kriz Koordinasyon Merkezi kurarak, Topluluk şirketleriyle birlikte kapsamlı bir çalışma yürüten Koç Holding, bölgeye desteğini aralıksız sürdürüyor.

Koç Holding’in, Topluluk şirketleriyle birlikte deprem bölgesinde 4 farklı şehirde inşa edeceği toplam 5 bin konteynerden oluşacak konteyner kentlerde, yaklaşık 20 bin kişi ikamet edecek. Konteyner kentler ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle; kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelliler dâhil olmak üzere farklı grupların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak inşa ediliyor.