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        Haberler Para Deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'a kredi borcu ertelendi - Para Haberleri

        Deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'a kredi borcu ertelendi

        Deprem bölgesindeki esnafın Halkbank'tan 6 Şubat 2023 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarının geri ödemesi, vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 09:19
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        Deprem bölgesindeki esnafın kredi borcu ertelendi
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        Deprem bölgesindeki esnafın Türkiye Halk Bankası'na (Halkbank) olan borçlarının geri ödemesinin 6 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri kefaletiyle Halkbank'tan 6 Şubat 2023 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarının geri ödemesi, vade tarihinden itibaren 6 ay süreyle ertelendi. Bu kapsamdaki esnaf ve sanatkarlar, 6 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Halkbank'a yazılı müracaatta bulunabilecek. Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri haline Banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek.

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