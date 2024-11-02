Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Deprem bölgesindeki taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Güncel haberler

        Deprem bölgesindeki taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

        Deprem bölgelerinde devam eden mücbir sebebe istinaden, bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile taksit ödeme sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 03:50 Güncelleme: 02.11.2024 - 03:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesindeki taksit ödeme süreleri uzatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        6 Şubat Kahramanmaraş depremleri nedeniyle ilan edilen mücbir sebep halinin sürdüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki dairelere borçlu olanların mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde, taksitlerin ödenmesi sürelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        TAKSİT ÖDEME SÜRESİ 12 AY UZATILDI

        Karara göre; belirtilen yerlerdeki dairelere borçlu olanların münhasıran bu yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) anılan kanunlar kapsamında 6 Şubat 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihleri arasında ödenmesi gereken taksitlerinden (ödeme süresinin son günü mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe rastlayanlar dahil) birincisinin ödeme süresi; mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde azami 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.

        Öte yandan kararda, mücbir sebep halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasına rastlayan taksit sayısının 12'den fazla olması durumunda, fazla olan taksitlerin 12'nci taksitle ödeneceği belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Resmi Gazete
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu
        Kayıp kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu
        S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        S&P, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na 1 milyon liralık dava
        Ziyech ocak yolcusu!
        Ziyech ocak yolcusu!
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Pes dedirten görüntü! Ambulansa yol vermedi
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemaatin oturağı tarihi eser çıktı!
        Cemaatin oturağı tarihi eser çıktı!
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        Tren istasyonunda görünmez kaza! 13 kişi öldü
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        Profesör, karısını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Husumetlisi bir kadınla oturuyordu! Ağzına fıstık attı tetiğe bastı!
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        F.Bahçe'nin 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        Dünyanın en kirli havası Yeni Delhi'nin
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        'Hilar Kaya Mezarları' ören yeri olarak tescillendi
        Âşıklar Paris'te
        Âşıklar Paris'te
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi