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Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinde yaralanan vatandaşlar, askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildikten sonra çeşitli hastanelere sevk edildi

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralılar hastanelere kaldırıldı
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DHA

Deprem bölgesindeki yaralıları aldıktan sonra Adıyaman'dan kalkan askeri kargo uçağı, İstanbul'a indi. Askeri kargo uçağıyla getirilen yaralılar hastanelere sevk edildi.

Deprem bölgesinden aldığı yaralılarla Adıyaman'dan İstanbul'a hareket eden 61-2654 numaralı askeri kargo uçağı, saat 00.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. DHA'nın haberine göre; uçak inmeden dakikalar önce hazırlanan sağlık ekipleri, yaralıları Askeri Apron'dan ambulanslara sevk etti.

Uçaktan dikkatli bir şekilde indirilen yaralılar, sedyelerle ambulansa taşındı. Uçakta bulunan 45 yaralı ambulanslarla Bağcılar Devlet Hastanesi, Bakırköy Devlet Hastanesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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