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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Deprem bölgesine eğitim desteği - İş-Yaşam Haberleri

        Deprem bölgesine eğitim desteği

        Pınar, 50. yılına özel başlattığı sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliği yaparak Tasarım Mucitleri Ateşböceği Projesi kapsamında 5 yılda 7.500 çocuğa ulaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:42
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        Yaşar Topluluğu markalarından Pınar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın aracılığı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliğiyle deprem bölgesindeki çocuklar için eğitime destek veriyor.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Pınar, TEGV’in Ateşböceği Öğrenim Birimleri’ne bir yenisini ekleyerek deprem bölgesindeki çocuklara ulaşmayı ve bilimi keşfetme yolculuklarına destek olmayı hedefliyor. Tasarım Mucitleri Ateşböceği ilk durağında Adıyaman’daki çocuklarla buluşuyor. Adıyaman sonrasında deprem bölgesinde çocuklarla buluşmaya devam edecek olan Pınar, 5 yılda 7.500 çocukla bir araya gelecek.

        "FELAKETTEN EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENDİ"

        Ülkemizin yarınlarına umut olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, “Tam 50 yıldır sağlıklı nesiller yetiştirmeyi görev edinen bir marka olarak, çocuklarımızın yalnızca fiziksel gelişimini değil, sosyal ve kültürel gelişimlerini de destekliyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın yeteneklerinin farkında olarak büyümesini önemsiyoruz. Bunu sağlayabilmek adına 42 yıldır Pınar Resim Yarışmasını, 36 yıldır Pınar Çocuk Tiyatrosunu çocuklarımızla buluşturuyoruz. Ayrıca Pınar Karşıyaka Basketbol Sponsorluğu kapsamında her yıl binlerce çocuğun spor yaparak sağlıklı yaşam sürmesini sağlıyoruz. Ne yazık ki ülkemiz, Şubat ayında 12 şehri derinden etkileyen bir depremle sarsıldı. Yaşanan felaketten en çok geleceğimiz olan çocuklar etkilendi. Pınar olarak 50. yılımızda minik yüreklere umut olmak için yola çıkıyoruz. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın bilimi keşfetme yolculuklarına destek olmak, eğlenirken öğrenmelerini sağlamak adına TEGV’le iş birliğine imza atarak Tasarım Mucitleri Ateşböceği birimlerine bir yenisini ekledik. Tasarım Mucitleri Ateşböceği’nin, gezdiği her şehirde depremden etkilenen çocuklara bilimi sevdirirken asıl amacı olan eğitim konusunda da çocuklara yeni bilgiler katacağına inanıyoruz.”

        Tasarım Mucitleri Ateşböceği Eğitim Programı, ilköğretim çağındaki çocukların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak tanımlanan gerçek hayat problemlerini tanımaları ve bu hedefler üzerine çözümler üretebilmeleri için gruplar halinde empati, tanımlama, tasarlama, prototipleme ve test etme aşamalarını gerçekleştirmek üzerine kurgulanan eğitim içeriğiyle çocuklara ulaşıyor. TEGV oluşturduğu eğitim modeliyle; çocukların öğrenme, eleştirel ve kişisel becerileri güçlendirmek, sosyal, duygusal, bilişsel, akademik becerilerini desteklemek ve her an değişen ve gelişen global dünyada oryantasyon becerileri yüksek bireyler olarak yetişmelerine destek olmayı amaçlıyor.

        Tasarım Mucitleri Ateşböceği’nde, birlikte ve yaparak öğrenme yaklaşımı ile kurgulanan içerikle, çocukların 3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tasarım kalemleri, elektronik kartlar, sensörler, motorlar, geri dönüşüm malzemelerini tanımaları ve sürecin sonunda bu araçları kullanarak gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretecekleri bir proje geliştirmeleri hedefleniyor.

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