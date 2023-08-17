Deprem bölgesine özel fon talebi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.​ Elazığ TSO Başkanı İdris Alan kürsüde yaptığı konuşmada iş dünyasının taleplerini ve sıkıntılarını aktarırken deprem bölgesinde yer alan odaların sıkıntıları özelinde ilgili bakanlardan toplantı talep etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve ilgili bakanlar ile oda ve borsa başkanlarının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.​

Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve oda-borsa başkanlarının yanı sıra; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı.

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Toplantıda söz alan Elazığ ETSO Başkanı İdris Alan; "11 İlin iş dünyası adına sesleniyorum. Sözlerime başlamadan Önce, hepinize Elazığ İş Dünyası ve şahsım adına en derin saygılarımı ve sevgilerimi sunuyor; Ekonomi Şura’sının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bugün burada, ülkemizin geleceği için kritik öneme sahip olan konuları ele almak üzere bir araya geldik. Özellikle deprem bölgesinde yer alan illerimizin kalkınması ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olması adına üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu sorumlulukla, hem Elazığ, hem de 6 Şubat depremlerini yaşamış bir ilin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak depremden etkilenen 11 ilin iş dünyası adına sesleniyorum!

Deprem bölgesindeki işletmelerimizin finansa erişim sıkıntısı bugün en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kredi imkânlarının daraldığı bu dönemde depremzede işletmelerimizin alternatif kaynak arayışları, vergi indirimi beklentileri, istihdamı teşvik edici destekler gibi hayati önem arz eden beklentileri mevcuttur.

İçerisinden geçmekte olduğumuz ekonomik daralma ortamında, işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için bir dizi yapısal önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Ancak takdir edersiniz ki şu anki mevcut durumda kamu otoritesi desteği olmaksızın özellikle depremden etkilenen illerdeki işletmelerimizin bu konularda sağlıklı süreç yönetimini gerçekleştiremeyeceği ortadadır. Kamu gelirlerinden deprem bölgelerine özel fon payı oluşturulmasını talep ediyoruz.

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Bu minvalde, bölgemizin gerçekleri ile hemhal olan, özellikle dostluğu ile muteber Aziz Şehrimiz Elazığ’ımızın kendinden bildiği ve gördüğü, yakinen değer verdiği Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, yine bölgemizin değeri ve başarısına yürekten inandığımız Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Kıymetli Bakanlarımızdan finansman erişim kanallarının genişletilmesini ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi yönünde kamu gelirlerinden deprem bölgelerine özel fon payı oluşturulmasını talep ediyoruz.

Oluşturulacak bu fondan teşekkül edilecek kaynağın deprem bölgesindeki illerdeki işletmelerimize finansal destek, ticari kredi gibi kanallar aracılığı ile sunulması, depremzede işletmelerimize can suyu olacaktır.

Yine altını çizmek isterim ki; Gerçekleştirilecek Finansman desteklerinde faaliyet kolu, NACE Kodu, Hasar ve benzeri ön koşullar, deprem bölgesindeki ticari işletmeleri olumsuz etkilemektedir. Özetle belimizi doğrultmak adına, deprem bölgesine özel düşük faizli ve erteleme imkânı olan krediye ihtiyaç duyuyoruz. Bu talebimizin kaynağının da kamu gelirlerinden deprem bölgelerine özel oluşturulacak fon payı ile elde edilebileceğine inanıyoruz. 11 ilin problemleri 3 dakikaya sığmaz

Az önce bahsettiğim sorunları 3 dakikada ifade edemeyeceğimiz kanaatindeyim. Başkanlık yaptığım geçmiş dönemde TOBB Genel başkanımızın nezdinde bölgeler özelinde çok verimli toplantılar yapmıştık. Sorun ve problemlerimizi bakanlarımız ve dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım’a çok iyi ifade edebilmiştik. Büyük depremler geçirmiş bir Elazığ’lı oda başkanı olarak 11 ilin oda ve borsa başkanlarını kapsayan özel bir toplantı arz ediyorum.

Bu cihetle şehrim için ve şehrimin kaderini yaşayan diğer on ilimiz için taleplerimizi değerlendirmenizi, değerli katkılarınızı ve desteklerinizi bekliyor, hepinize en derin saygılarımı sunuyorum" dedi.