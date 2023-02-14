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Deprem bölgesinin yüzde 95'ine su verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İller Bankası'nın Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95’ini onararak bölgedeki vatandaşların içme suyuna erişimini sağladığını bildirdi. Bakan Kurum, "Deprem bölgesinde su hayati önemde. İller Bankası ilk günden bu yana 750 personeliyle alt yapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95’ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek" dedi

Deprem bölgesinin yüzde 95'ine su verildi
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası'nın, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin hemen ardından 500’ü uzman 750 personeliyle yapıların hasar tespiti ve bölgenin içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Yapılan açıklamada, İller Bankası ekiplerinin, depremden etkilenen 10 ilde 151 yerel yönetimle, depremzedelerin hayatının normale dönmesi için en büyük ihtiyaçlardan biri olan içme suyuna erişim noktasında, belediyelerle seferberlik içinde çalıştığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İller Bankası, şehirlerin bir an evvel içme suyuna kavuşabilmesi için, 500 uzman personel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, şebeke hasar tespiti ve bakımlarına ilişkin altyapıya dair alanlarda çalışmalarında sona geldi.

'10 İLDE ALTYAPININ YÜZDE 95'İ ONARILDI'

Açıklamada, 151 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda 72 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki arızalar giderildiği belirtildi.

Depremden zarar gören 10 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95’i onarıldığı, kalan çalışmaların AFAD’ın arama kurtarma faaliyetlerinin ardından 100’de yüz olarak tamamlanacağı açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Deprem bölgesinde su hayati önemde. İller Bankası ilk günden bu yana 750 personeliyle alt yapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95’ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek" dedi.

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