Türkiye'de meydana gelen sarsıcı depremlerin ardından ülke genelinde deprem risk haritası sorgulamaları hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında artçı sarsıntılar ile risk hala devam ediyor. Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşen Doğu Anadolu fayı ile ilgili bilgileri ve risk haritasını haberimizde derledik. İşte detaylar...