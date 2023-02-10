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HABERTURK.COM

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından büyük deprem felaketi sonrası acil ihtiyaç duyulan malzemelerde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen işletmelere ceza yağdırdı. Bu kapsamda 353 firmaya toplam 84 milyon 975 bin 532 TL idari para cezası kesildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ülkemizde meydana gelen deprem hadisesi sonrasında acil ihtiyaç duyulan malzemelerde (ısıtıcı, hazır gıda kolisi, battaniye, yağmurluk, hijyen seti, kadın ve yaşlı hijyen bezi, uyku tulumu, bebek maması, powerbank, kışlık bot ve mont, atkı-bere-eldiven, tuvalet kâğıdı vb.) fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır.

Bu doğrultuda, söz konusu ürünlere ilişkin olarak Bakanlığımızca gerek resen gerekse de şikayet üzerine perakende satış noktaları ve elektronik ticaret pazar yerlerinde bu ürünlerin satışını yapan işletmelere ilişkin olarak denetimler gerçekleştirilmiş ve yapılan tespitler çerçevesinde gerçekleştirilen Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu toplantısında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 353 firmaya toplam 84.975.532,00 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."