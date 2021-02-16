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HaberlerGündem3. SayfaDeprem gibi! Son dakika: Şile'de feci olay! Enkaz altındaki 10 hayvan öldü
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Son dakika haberler... Şile’de kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü, 10 hayvan öldü

Şile’de yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Çatısı çöken ahırda bulunan yaklaşık 10 hayvan öldü, çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Deprem gibi! Son dakika: Şile'de feci olay! Enkaz altındaki 10 hayvan öldü
Şile'de feci olay! Enkaz altındaki 10 hayvan öldü
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DHA

Olay, öğle saatlerinde Şile’de Kervansaraylar mevkiinde meydana geldi. Etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ahırın çatısı biriken kar kütlesine dayanamayarak çöktü.

İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ahırda mahsur kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Çalışmalar sonucu bazı hayvanlar kurtarılırken, yaklaşık 10 hayvan ise kurtarılamadı.

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