Şırnak ve Çanakkale'de deprem! 28 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesi yurt genelinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle araştırılıyor. Edinilen bilgiye göre, Şırnak ve Çanakkale'de deprem meydana geldi. Şırnak ve Çanakkale depremlerinin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. İşte 28 Kasım 2024 Perşembe günü yaşanan depremler için son depremler listesi sorgulama linkleri...
Son dakika depremler listesi 28 Kasım 2024 Perşembe günü için araştırılıyor. Meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Alınan verilere göre, Şırnak ve Çanakkale’de deprem oldu. Şırnak ve Çanakkale deprem verilerini haberimizde paylaştık. İşte AFAD ve Kandilli ile 28 Kasım son dakika depremleri hakkında bilgiler...
ÇANAKKALE’DE DEPREM!
Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03:11’de Çanakkale’nin Biga ilçesinde deprem meydana geldi.
2.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 11.3 kilometre derinliğinde ölçüldü.
ŞIRNAK DEPREM İLE SALLANDI!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Irak- Talafar, Ninova bölgesinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde de hissedilen deprem meydana geldi.
Saat 02:43’te yaşanan depremin büyüklüğü 2.5, derinliği 8.33 kilometre olarak kaydedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor.
Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.