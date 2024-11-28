Son dakika depremler listesi 28 Kasım 2024 Perşembe günü için araştırılıyor. Meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. Alınan verilere göre, Şırnak ve Çanakkale’de deprem oldu. Şırnak ve Çanakkale deprem verilerini haberimizde paylaştık. İşte AFAD ve Kandilli ile 28 Kasım son dakika depremleri hakkında bilgiler...