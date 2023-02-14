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Deprem izolatörleri yüzde yüz güvenli mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra ülkede büyük bir yıkım meydana geldi. Oluşan kayıplardan sonra vatandaşlar evlerini güçlendirmek için neler yapabileceklerini araştırmaya başladı. Japonya'da çoğunlukla kullanılan izolatör sisteminin Türkiye'de hangi binalarda kullanılabileceği merak ediliyor.

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  • Deprem izolatörlü binalar yüzde yüz güvenli mi?

    Uzmanlar, izolatölerin hangi binalarda kullanabileceği ve ne kadar dayanıklılık sağlayacağı hakkında bilgiler verildi. Uzmanların tanımına göre izolatörler hareketli veya kauçuk sistem olarak değişebilen çeşitlere sahip.
  • Deprem izolatörlü binalar yüzde yüz güvenli mi?

    8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREMDE BİNALAR HASAR GÖRMÜYOR

    Japonya'da genel olarak kullanılan bu sistem ve 8 büyüklüğündeki bir depremde bile binalar  yerlerinden kılmadıyor. Sistem Türkiye'de kamu binalarında ve bazı yapıların altlarında bulunuyor. 

     
  • Deprem izolatörlü binalar yüzde yüz güvenli mi?

    İzolatörler eski binalara sonradan eklenebilir ancak maliyeti yüksek olabiliyor. Bununla beraber bitişik binalara izolatör sistemi yapılıp yapılmayacağı soru işareti oluşturuyor. Çünkü izolatörlerin çalışması için binaların kenarlarının boş olması gerekiyor.
  • Deprem izolatörlü binalar yüzde yüz güvenli mi?

    İzolatör sistemi yapılamayan veya yaptıramayan ev sahipleri düzgün bir şekilde bina denetimi yapılırsa ve güçlendirillirse ayakta kalabilir.

     
  • Deprem izolatörlü binalar yüzde yüz güvenli mi?

    DAHA ÖNCE DEPREM GEÇİRMİŞ ANCAK HASAR ALMAMIŞ BİNA SAĞLAMLIK TESTİ YAPTIRMALI MI?

    Uzmanlara göre yaptırmalı çünkü binalara yapılan sağlamlık testi maliyetli değil. Daire başı 500 TL civarında bir maliyete denk  geliyor.

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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