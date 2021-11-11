Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 11 Kasım Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde...

AFAD SON DEPREMLER - 3 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 KASIM

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.11.11 08:19:27 36.3362 27.0288 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.11 07:24:23 39.0942 28.3255 11.8 -.- 2.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel

2021.11.11 06:04:25 38.4768 38.7648 5.0 -.- 2.0 -.- HARABAKAYIS-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2021.11.11 04:55:00 37.1668 28.4793 22.7 -.- 0.9 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel

2021.11.11 02:19:09 39.5433 39.2688 29.8 -.- 1.8 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel

2021.11.11 02:10:48 37.9233 26.9695 7.8 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.11 01:44:16 35.6158 29.6235 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.11 01:20:43 36.2948 27.0123 10.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.11 01:13:17 36.7943 26.6093 10.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.11 01:07:27 37.8377 32.0847 5.3 -.- 1.7 -.- SAGLIK-MERAM (KONYA) İlksel