Aktif fay hatları üzerinde bulunması nedeniyle sık sık depremle sarsılan ülkemizde son dakika depremlerine ilişkin ayrıntıları bir araya getirdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan söz konusu deprem haberi bu kez Ege Denizi'nden geldi. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar...