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Haberler Gündem Deprem mi oldu? 17 Aralık 2021 AFAD-Kandilli son dakika deprem
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Deprem mi oldu? 17 Aralık 2021 AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. AFAD-Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini anlık olarak paylaşıyor. İşte 17 Aralık son depremler listesi

Deprem mi oldu? 17 Aralık 2021 AFAD-Kandilli son dakika deprem

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 16 Aralık Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. İşte son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER - 17 ARALIK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak 07:55'de Muğla Menteşe'de 1.3 büyüklüğünde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 17 ARALIK 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.12.17 07:55:12 37.0333 28.1210 5.0 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2021.12.17 05:48:04 37.7055 26.0023 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.17 05:29:10 38.0158 27.0147 3.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 05:01:32 37.1090 35.7002 13.6 -.- 1.9 -.- TATLIKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2021.12.17 04:49:36 38.8412 26.9400 9.5 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 04:30:34 37.9968 31.3505 8.7 -.- 2.2 -.- YENIKOY-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel
2021.12.17 04:07:41 37.8220 27.1943 11.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 03:49:01 38.9652 26.4002 14.0 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.17 02:42:58 37.2932 28.2108 2.5 -.- 1.4 -.- YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA) İlksel

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